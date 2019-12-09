Хуниор Фирпо: «Месси всегда будет делать хет-трики, возможно, даже в 38»

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо выразил мнение, что капитан команды Лионель Месси продолжит демонстрировать высокую результативность, несмотря на свой возраст. Фирпо сравнил Месси с 38-летним форвардом «Бетиса» Хоакином, который на днях сделал хет-трик в матче с «Атлетиком» (3:2).

— Думаю, Жорди Альба — лучший партнер для Месси на левом фланге. Они играют вместе много лет, — цитирует BarcelonaFI Фирпо. — В последних матчах мы с Месси старались найти взаимопонимание. Мы учимся понимать друг друга и прогрессировать.

Месси выиграл шесть «Золотых мячей», чего никогда не было раньше. Он всегда будет делать хет-трики, возможно, даже в 38 лет, как Хоакин.

Когда Жорди Альба вернется, мне будет сложно снова сесть на скамейку, и когда мы оба будем готовы на 100 процентов, решать, кто играет, будет тренер.