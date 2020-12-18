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Хави заявил, что не планирует покидать «Аль Садд» до 2022 года

15:15
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Издание Mundo Deportivo опубликовало письмо легенды «Барселоны» Хави, а ныне главного тренера катарского клуба «Аль Садда», в котором специалист отметил, что не собирается покидать команду как минимум до 2022 года.

Хави празднует с&nbsp;партнерами победу в&nbsp;Лиге чемпионов во&nbsp;время выступления за &laquo;Барселону&raquo;.«Верю в игру, основанную на владении мячом и высоком темпе». Хави — о своей тренерской философии, жизни в Катаре и проекте ЧМ-2022

Сообщалось, что испанец может стать частью избирательной кампании Виктора Фронта, который считает, что вместе с Хави сможет вернуть «Барселону» на вершину турнирной таблицы ла лиги.

«В скором времени может настать момент сделать следующий шаг в моей карьере. Но на данный момет я сосредоточен на том, чтоюы получать удовольствие от проведенного здесь времени. Хочу сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», — сказал Хави.

18 декабря «Аль Садд» сыграет с «Аль-Араби» в финале Кубка Эмира. Это будет первый матч на новом стадионе чемпионата мира «Аль-Райян», он пройдет в Национальный день Катара, ровно за два года до финала ЧМ-2022.

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