Колонка легендарного Хави — специально для «СЭ».

Жизнь в Катаре

До первого чемпионата мира на Ближнем Востоке и в арабском мире уже меньше двух лет. Приближение и предвкушение этого большого события с каждым днем ощущается здесь в Катаре все сильнее. Страна с самого начала пообещала организовать потрясающее футбольное шоу для болельщиков, а я переехал в Доху в 2015 году. С тех пор я мог своими глазами видеть подготовку и темпы строительства стадионов, дорог, всей инфраструктуры. Поэтому у меня нет сомнений, что это действительно будет невероятный турнир для игроков и всех, кто приедет в Катар.

Я переехал в Катар, чтобы присоединиться к «Аль-Садду» и продолжить игровую карьеру. Это было колоссальное решение для меня и моей семьи — переехать из Барселоны, моего родного города, и клуба, который я так люблю, чтобы начать все заново в абсолютно незнакомой части света. Моя страсть к игре оставалась такой же сильной, как и всегда, но в глубине души понимал: больше не смогу приносить столько пользы на поле, сколько мне хотелось бы, такому клубу, как «Барса», где в каждой игре нужна только победа. В то же время, пообщавшись с некоторыми друзьями, например, с Раулем, который играл до этого в Катаре, я подробнее разузнал о проекте чемпионата мира в этой стране. На меня произвело большое впечатление то, как Катар хотел провести чемпионат на поле и за его пределами. И для меня это стало прекрасной возможностью продолжать играть в футбол и одновременно стать частью огромного национального проекта, наследие которого распространяется гораздо дальше, чем 2022 год.

Если вы прогуляетесь по Дохе и пообщаетесь с местными жителями, будет легко заметить их страсть к футболу. Но я действительно не знал, чего ожидать, когда впервые переехал сюда. Это был совершенно новый опыт: прожив в Барселоне 25 лет, я отправился в новую часть мира с другой культурой и традициями. Сейчас могу признать, что мне нравится практически все, что связано с жизнью в Катаре. Погода потрясающая, солнце светит почти каждый день, и это очень спокойное место для работы, люди всегда уважительны и дружелюбны. Это также очень безопасная страна с низким уровнем преступности, поэтому это отличное место для жизни с семьей и детьми.

С тех пор как я переехал сюда, мне удается проводить много времени с женой и двумя маленькими детьми. Тренировки проходят в основном вечером, и у меня есть возможность каждый день отвозить дочь в детский сад, а затем проводить остаток утра, играя с сыном. В выходные дни тоже есть масса интересных занятий. В Дохе множество хороших ресторанов, например, итальянский или испанский, в котором можно почувствовать вкус дома. Мы часто в них бываем. Еще здесь потрясающие пляжные отели — это отличное место для отдыха по выходным, хотя в последнее время, когда футбольный сезон в самом разгаре, на это, конечно, почти нет времени.

С момента переезда в Катар у меня также была возможность поучаствовать в некоторых невероятных благотворительных инициативах. Один из проектов — Generation Amazing — особенно близок моему сердцу. Он использует силу футбола для развития молодых людей, для их обучения важным жизненным и социальным навыкам. Недавно эта программа отпраздновала свою десятую годовщину, и мне было приятно наблюдать, как она растет все больше и уже повлияла на жизни более полумиллиона человек в десяти странах. В рамках этой программы, например, строились футбольные поля в лагерях беженцев. Я присутствовал на церемониях открытия таких полей в Иордании и Индии — влияние, которое эта программа оказывает на локальные сообщества, просто огромно.

Тренерская философия

Изначально планировал остаться в Катаре только для того, чтобы закончить игровую карьеру, но очень обрадовался, когда мне представилась возможность стать тренером «Аль-Садда». Моя семья полюбила Катар и здешний образ жизни, так что для меня это был блестящий шанс сделать первый шаг в роли тренера и возглавить команду, в которой есть очень перспективные футболисты. Некоторые из них, вероятно, будут выступать за национальную сборную Катара в 2022 году. Я играл за «Аль-Садд» и знал, что это прекрасная возможность, чтобы помочь развитию этих игроков.

Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться в новой роли, но сейчас я наслаждаюсь этой работой. Моя философия не изменилась, она такая же, как и тогда, когда был игроком. Мне нравится, когда в футболе есть созидание. Я любил играть с мячом, чтобы у команды был большой процент владения, мне нравилось атаковать и создавать как можно больше моментов. Верю в игру, основанную на владении мячом, высоком темпе, и мне нравится, когда мои игроки действуют как команда, когда атакуют и защищаются все вместе. Игроки должны получать удовольствие от футбола, а лучший способ наслаждаться игрой — это держать мяч, создавать много моментов и забивать много голов. Именно так я жил как футболист, и именно так хочу, чтобы играла моя команда.

18 декабря мы сыграем с «Аль-Араби» в финале Кубка Эмира. Это самый престижный турнир в Катаре, его здесь мечтает выиграть каждый игрок. Это будет первый матч на новом стадионе чемпионата мира «Аль-Райян», он пройдет в Национальный день Катара, ровно за два года до финала ЧМ-2022. Стадион будет заполнен на 50 процентов — после такого сложного периода это создаст реальное ощущение и атмосферу праздника, будет очень приятно для игроков и всех участников.

Футбол в Катаре

Вижу, что футбол в Катаре развивается очень быстро. Проведение чемпионата мира означает, что организаторы должны действительно сосредоточиться на развитии национальной команды, а не только строить стадионы и другие объекты. Сборная должна иметь возможность конкурировать с лучшими командами мира, и Академия «Эспайр», которая была основана еще в 2004 году, чтобы растить футболистов и других спортсменов в стране, уже добилась успеха. В Катаре выросло целое поколение новых игроков, уровень футбола растет. Вижу этот прогресс и на примере моих футболистов в «Аль-Садде», для меня большая честь работать с ними каждый день, помогать им чувствовать себя увереннее.

Учитывая такие темпы и недавнюю победу в Кубке Азии, думаю, что Катар может очень хорошо выступить на домашнем чемпионате мира. Футбольная культура здесь развивается с огромной скоростью, и такой большой турнир поможет вывести игру на новый уровень — не только в Катаре, но и во всем арабском регионе.

Рано или поздно придет время сделать следующий шаг в моей тренерской карьере. Но сейчас я наслаждаюсь своей работой здесь и хочу максимально использовать эту возможность — сыграть свою небольшую роль в этом захватывающем путешествии Катара к чемпионату мира в 2022 году.