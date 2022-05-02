Хави высказался по поводу будущего Гави в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы полузащитник Гави остался надолго в команде.

«Я очень надеюсь, что Гави скоро продлит свой контракт. Хочу, чтобы он стал следующим, кто это сделает после Рональда Араухо. Конечно, Гави есть куда расти, ему только 17 лет. Но у него есть огромное желание прогрессировать», — цитирует Хави Фабрицио Романо.

В этом сезоне Гави в 30 матчах ла лиги забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гави в 60 миллионов евро.