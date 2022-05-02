Хави: «Цель «Барселоны» — выход в Лигу чемпионов и второе место ла лиги»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (2:1).

«Я думаю, что мы играли хорошо, но не превосходно. Мы вышли из тяжелого периода, было важно победить и восстановить эти чувства. Победить было жизненно важно для участия в Лиге чемпионов в следующем году. Титул уже выиграл «Реал», и я поздравляю их. Думаю, что они заслужили победу, потому что с 38 матчами в сезоне нельзя сжульничать. Наша цель — выход в Лигу чемпионов и второе место», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице. За четыре тура до конца сезона каталонцы на 9 очков опережают идущий на пятой строчке «Бетис», у которого игра в запасе.