Хави: «Именно победа в ла лиге даст «Барселоне» стабильность»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о важности победы в чемпионате Испании.

«Речь о победе в чемпионате. Я не понимаю этого. Победа в ла лиге — это невероятно здорово. За свою историю «Барса» пять раз побеждала в Лиге чемпионов. От нас требуют побед в Лиге чемпионов, но именно победа в ла лиге дает клубу стабильность.

Помню, как после победы в Лиге чемпионов Зидан сказал, что целью «Реала» была победа в ла лиге. Мы ценим то, что нам удается сделать, наш соперник — «Реал», это очень сильная команда. Теперь для нас победа в ла лиге уже не выглядит чем-то экстраординарным», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. За это время команда выиграла Суперкубок Испании.

Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу ла лиги (71 очко) и опережает ближайшего преследователя в чемпионате — «Реал» — на 12 очков.