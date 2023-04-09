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Сегодня, 14:41

«Барселона» выслушает предложения по Фати, Торресу и Рафинье

Руслан Минаев
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«Барселона» готова расстаться с вингерами Ансу Фати, Ферраном Торресом и Рафиньей, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы намерены выслушать предложения по игрокам, чтобы выручить средства для крупных переходов перед летним трансферным окном.

В случае с Фати, клуб рассмотрит варианты продажи игрока, несмотря на его желание остаться. Также и в случае с Торресом, который перешел из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. В отношении Рафиньи у «Барселоны» сложилось мнение, как об игроке, не способном делать разницу.

Ранее издание сообщало, что руководство клуба ищет возможности для возвращения Лионеля Месси.

Ансу Фати
Лионель Месси
ФК Барселона
0
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Полузащитник «Вильярреала» Баэна отрицает издевки над новорожденным ребенком Вальверде
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 27 9 10 8 32-31 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Валенсия 27 7 6 14 29-32 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
Результаты / календарь
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38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 2 : 2
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 2 : 1
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 1 : 2
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 2 : 0
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 3
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 - : -
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 - : -
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 - : -
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
10.04 22:00
Барселона – Жирона
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 15 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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