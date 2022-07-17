Хави решил дать Пьяничу шанс проявить себя в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что полузащитнику Миралему Пьяничу необходимо дать еще один шанс в стартовом составе, сообщает Diario AS.

По данным источника, футболист вместе с командой отправился в турне в США, где тренерский штаб будет внимательно следить за его игрой.