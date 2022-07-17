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Сегодня, 08:25

«Барселону» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Астон Виллы» Чуквуэмеки

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселону» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави одобрил трансфер 18-летнего англичанина.

Отмечается, что сине-гранатовым будет непросто договориться о трансфере полузащитника.

При этом у Чувуэмеки также есть предложения и от других клубов.

В прошедшем сезоне Чувуэмека принял участие в 15 матчах за бирмингемцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220716/1001837306/barca-negocia-chukwuemeka-entraran-subastas.html

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