«Барселону» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Астон Виллы» Чуквуэмеки

«Барселону» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави одобрил трансфер 18-летнего англичанина.

Отмечается, что сине-гранатовым будет непросто договориться о трансфере полузащитника.

При этом у Чувуэмеки также есть предложения и от других клубов.

В прошедшем сезоне Чувуэмека принял участие в 15 матчах за бирмингемцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.