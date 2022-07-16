Полузащитник «Реала» Кубо близок к переходу в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала» Такефуса Кубо близок к переходу в «Реал Сосьедад», сообщает Marca.

21-летний японец намерен присоединиться к «Реал Сосьедаду» до 2027 года, но «Реал» сохранит за собой 50 процентов прав на игрока. Мадридский клуб планирует зарезервировать 50 процентов от любой будущей продажи полузащитника и будет иметь возможность обратного выкупа в течение следующих пяти сезонов.