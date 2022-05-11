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Хави рассказал о состоянии госпитализированного Араухо

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 мая. «Барселона» — «Сельта». Араухо увозят с поля.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии рассказал о состоянии защитника Рональду Араухо. Игрока увезли с поля на скорой помощи.

«Врачи сказал, что Араухо в сознании. Он проведет эту ночь в больнице в качестве меры предосторожности. Медики говорят, что волноваться не стоит. Это мера предосторожности и не более того», — цитирует Marca Хави.

Во втором тайме 23-летний уругваец столкнулся головами с одноклубником Гави и потерял сознание. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь, после чего игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

Позже клуб объявил, что у Араухо сотрасение мозга, и он был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

10 мая. &quot;Барселона&quot; - &quot;Сельта&quot;. Араухо госпитализировали. «Барселона» выступила с заявлением по поводу госпитализированного Араухо

Хави Эрнандес (Хави)
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 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
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