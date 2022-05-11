«Барселона» объявила о смерти 106-летнего экс-игрока команды

«Барселона» на официальном сайте сообщила о смерти бывшего вратаря команды Жоана Баутисты Льописа. Ему было 106 лет. Он являлся самым пожилым экс-игроком каталонцев.

Льопис выступал за «Барселону» с 1941 по 1945 год. Он играл на позиции вратаря.

Недавно Льопис посетил матч команды. Ему подарили памятную футболку с фамилией и номером 1.