Ямаль стал 5-м среди юных авторов гола в истории топ-лиг

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вошел в топ-5 самых юных авторов гола в истории топ-лиг.

16-летний Ямаль забил «Гранаде» в матче 9-го тура ла лиги (2:2) в возрасте 16 лет и 87 дней, установив рекорд лиги. В европейских топ-лигах рекордсменом является Амедео Амадеи из «Ромы», который забил мяч в 1937 году в возрасте 15 лет и 287 дней.

Также в топ-5 входят Джейсон Доццелли («Ипсвич», 1984-й год, 16 лет и 57 дней), Джанни Ривера («Алессандрия», 1959, 16 лет и 68 дней) и Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2017, 16 лет и 72 дня).