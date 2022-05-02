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Хави похвалил Ансу Фати после матча «Барселоны» с «Мальоркой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Ансу Фати, вернувшегося на поле спустя три месяца. Каталонца обыграли «Мальйорку» (2:1) в 34-м туре ла лиги.

«Я очень доволен им. Он старался восстановиться как можно быстрее и вернуться на поле в этом сезоне. Он особенный, это футболист, который может выиграть матч, но о нем нужно заботиться», — цитирует Хави Marca.

В последний раз футболист выходил на поле 20 января, после чего восстанавливался от травмы бедра.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону».

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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
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 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
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 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
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