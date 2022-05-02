Хави похвалил Ансу Фати после матча «Барселоны» с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Ансу Фати, вернувшегося на поле спустя три месяца. Каталонца обыграли «Мальйорку» (2:1) в 34-м туре ла лиги.

«Я очень доволен им. Он старался восстановиться как можно быстрее и вернуться на поле в этом сезоне. Он особенный, это футболист, который может выиграть матч, но о нем нужно заботиться», — цитирует Хави Marca.

В последний раз футболист выходил на поле 20 января, после чего восстанавливался от травмы бедра.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону».