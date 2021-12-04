Хави: «Очень жаль, что проиграли, учитывая нашу игру — это слишком жестокий исход»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:1).
«Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Иногда надо больше думать о тактике. Мы знали, как «Бетис» умеет контратаковать.
Мы очень хорошо действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение — слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.
В матче с «Вильярреалом» мы мучились, но сумели одержать победу, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, но более умно, лучше действуя при контратаках соперника.
Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Надо продолжать работать и настраивать нашу игру. Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже выиграть", — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» в матче с «Бетисом» потерпела первое поражение под руководством главного тренера Хави. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/barcelona-real-betis-directo/2021/12/04/01_0101_20211204_178_185.html
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