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Хави: «Очень жаль, что проиграли, учитывая нашу игру — это слишком жестокий исход»

20:53
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:1).

«Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Иногда надо больше думать о тактике. Мы знали, как «Бетис» умеет контратаковать.

Мы очень хорошо действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение — слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.

В матче с «Вильярреалом» мы мучились, но сумели одержать победу, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, но более умно, лучше действуя при контратаках соперника.

Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Надо продолжать работать и настраивать нашу игру. Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже выиграть", — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» в матче с «Бетисом» потерпела первое поражение под руководством главного тренера Хави. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:1
Бетис
Голы
Хуанми, 79 (0:1)
Барселона
тер Штеген Дест Араухо Лангле (Пике, 82 ) Жорди Альба Бускетс Коутинью (де Йонг, 59 ) Гонсалес (Дембеле, 59 ) Гави (Пуч, 36 ) Депай Эззалзули (де Йонг, 82 )
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено Бельерин Каналес Гуардадо Родригес Хуанми (Борха Иглесиас, 81) Виллиан Жозе (Виллиам Карвалью, 71) Руибаль (Тельо, 63)
Предупреждения
Гонсалес 42  -  Виллиан Жозе 12, Родригес 73
Судьи
Фуэртес

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/barcelona-real-betis-directo/2021/12/04/01_0101_20211204_178_185.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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