Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:1).

«Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Иногда надо больше думать о тактике. Мы знали, как «Бетис» умеет контратаковать.

Мы очень хорошо действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение — слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.

В матче с «Вильярреалом» мы мучились, но сумели одержать победу, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, но более умно, лучше действуя при контратаках соперника.

Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Надо продолжать работать и настраивать нашу игру. Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже выиграть", — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» в матче с «Бетисом» потерпела первое поражение под руководством главного тренера Хави. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.