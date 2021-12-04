«Барселона» потерпела первое поражение под руководством Хави
«Барселона» проиграла «Бетису» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Команда потерпела первое поражение под руководством Хави.
Единственный мяч на 79-й минуте забил Хуанми. 41-летний Хави возглавил команду после отставки Роналда Кумана. Специалист ранее тренировал катарский «Аль-Садд». Он выступал за «Барселону» в качестве игрока. Восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды — Лигу чемпионов.
«Бетис» набрал 30 очков и занимает третье место. У «Барселоны» 23 очка и седьмая позиция.
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