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Сегодня, 11:48

Хави на следующей неделе объяснит игрокам свое решение об уходе из «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави на следующей неделе проведет встречу с игроками, чтобы подробно объяснить свое решение об уходе из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 44-летний специалист обсудил свой уход только с президентом клуба Жоаном Лапортой. Сообщается, что многие игроки каталонцев узнали о намерении Хави покинуть команду по пути домой после матча с «Вильярреалом».

Хави. Хави не заслужил такой уход из «Барсы». Но вопросов к его работе накопилось

На пресс-конференции после игры с «Вильярреалом» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

«Барселона» с 44 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 10 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Стало известно имя еще одного кандидата, которого руководство «Барселоны» рассматривает на замену Хави
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
2
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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38 тур
26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 13
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 14 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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