Хави на следующей неделе объяснит игрокам свое решение об уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави на следующей неделе проведет встречу с игроками, чтобы подробно объяснить свое решение об уходе из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 44-летний специалист обсудил свой уход только с президентом клуба Жоаном Лапортой. Сообщается, что многие игроки каталонцев узнали о намерении Хави покинуть команду по пути домой после матча с «Вильярреалом».

На пресс-конференции после игры с «Вильярреалом» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

«Барселона» с 44 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 10 очков.