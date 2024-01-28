Transfermarkt составил топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны» с учетом инфляции

Портал Transfermarkt опубликовал топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны». Суммы пересчитаны с учетом инфляции.

В тройку вошли переходы нападающего Неймара в «ПСЖ», полузащитника Луиша Фигу в «Реал» и форварда Роналдо в «Интер».

Лучшие продажи «Барселоны» с учетом инфляции:

1. Неймар (в «ПСЖ» за 249 миллионов евро в 2017 году)

2. Луиш Фигу (в «Реал» за 196 миллионов евро в 2000 году)

3. Роналдо (в «Интер» за 187 миллионов евро в 1997 году)

4. Микаэль Лаудруп (в «Реал» за 139,5 миллиона евро в 1994-м)

5. Ромарио (во «Фламенго» за 87 миллионов евро в 1995-м)

Ранее Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов за 2023 год.