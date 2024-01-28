Стало известно имя еще одного кандидата, которого руководство «Барселоны» рассматривает на замену Хави

Главный тренер «Жироны» Мичел Мигель может заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что основным кандидатом на эту должность является главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. По информации Daily Mail, на пост также претендуют Рафаэль Маркес, который тренирует молодежную команду «Барсы», и Хулен Лопетеги, последним местом работы которого был «Вулверхэмптон».

28 января Хави объявил, что покинет «Барселону» после завершения сезона-2023/24. Специалист возглавил команду в ноябре 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

На данный момент «Барса» с 44 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги.