Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

44-летний специалист заявил об этом на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Хочу заявить, что с 30 июня я больше не буду главным тренером «Барселоны». Мы обсудили это решение с президентом клуба, с персоналом. Команде нужна смена направления. Футболистам будет спокойнее. Клуб выше меня. Я думаю, это поможет успокоить ситуацию. Я чувствую, что ответственен за это. Была проделана хорошая работа, но мой проект завершится 30 июня этого года.

Футболисты почувствуют себя свободнее. В каком-то смысле, свободнее буду и я. Я желаю «Барселоне» только лучшего, и лучшее решение — это не продолжать работать с командой после завершения сезона. Мы достигли точки невозврата», — приводит Marca слова Хави.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 44 очками в 21 матче. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 10 очков.