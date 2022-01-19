Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барселона» продает его»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Усмана Дембеле.

«Могу лишь сказать, что нам предстоит принять тяжелое решение. Клуб пришел к выводу, что если он не продлит контракт, надо что-то решать, — приводит слова тренера Sport.es. — Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Я был честен с ним, это непростая и неприятная ситуация, но интересы клуба прежде всего.

Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» продает его. Вариант, что он отправится на трибуны, не рассматривается. Усман хочет остаться, но ничего не предпринимает для этого. У нас нет другого выбора".

Ранее сообщалось, что Дембеле согласовал контракт с клубом АПЛ, но не хочет покидать «Барселону» зимой. Контракт 24-летнего француза с каталонским клубом истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.