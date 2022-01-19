Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:49

Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барселона» продает его»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Усмана Дембеле.

«Могу лишь сказать, что нам предстоит принять тяжелое решение. Клуб пришел к выводу, что если он не продлит контракт, надо что-то решать, — приводит слова тренера Sport.es. — Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Я был честен с ним, это непростая и неприятная ситуация, но интересы клуба прежде всего.

Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» продает его. Вариант, что он отправится на трибуны, не рассматривается. Усман хочет остаться, но ничего не предпринимает для этого. У нас нет другого выбора".

Ранее сообщалось, что Дембеле согласовал контракт с клубом АПЛ, но не хочет покидать «Барселону» зимой. Контракт 24-летнего француза с каталонским клубом истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/sigue-directo-rueda-prensa-xavi-13118352
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Черышева рассказал о готовности сына сыграть с «Севильей» после коронавируса
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости