Дембеле согласовал контракт с клубом АПЛ, но не хочет покидать «Барсу» зимой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет останется в каталонском клубе до июня, сообщает AS со ссылкой на SER Catalunya.

По информации источника, 24-летний француз не позволит каталонскому клубу давить на него, вплоть до угроз оставлять его вне заявки на игры «Барселоны». При этом главный тренер каталонцев Хави не поддерживает давления на нападающего.

Отмечается, что Дембеле согласовал контракт с клубом АПЛ, но не хочет покидать «Барсу» в зимнее трансферное окно. Он считает, что преимущество на его стороне, потому что клуб не смог договориться с ним о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» купить Дембеле за 20 миллионов евро.