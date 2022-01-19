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Сегодня, 12:35

Отец Черышева рассказал о готовности сына сыграть с «Севильей» после коронавируса

Сергей Федоров
Корреспондент

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии сына после перенесенного коронавируса.

12 января 31-летний футболист сдал положительный тест на ковид.

«У Дениса все хорошо. Он пропустил всего несколько дней. Перенес бессимптомно и на карантине продолжал заниматься на велосипеде, не отпускал игровой ритм. Сейчас у них утренняя тренировка, потом будет объявлена заявка на игру с «Севильей». По самочувствию он говорит, что готов, все нормально. Посмотрим, как будет. Несколько дней пропуска все равно могут сказаться. Плюс они играют два матча в неделю, тренировки сейчас были нетрудные, они ему легко дались», — сказал Черышев «СЭ».

Сегодня, 19 января, «Валенсия» проведет домашний матч 21-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Начало встречи — в 23.30 по московскому времени.

В текущем сезоне Черышев провел 13 матчей за «Валенсию», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Денис Черышев
Футбол
Коронавирус
ФК Валенсия
Дмитрий Черышев
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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