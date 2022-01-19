Отец Черышева рассказал о готовности сына сыграть с «Севильей» после коронавируса

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии сына после перенесенного коронавируса.

12 января 31-летний футболист сдал положительный тест на ковид.

«У Дениса все хорошо. Он пропустил всего несколько дней. Перенес бессимптомно и на карантине продолжал заниматься на велосипеде, не отпускал игровой ритм. Сейчас у них утренняя тренировка, потом будет объявлена заявка на игру с «Севильей». По самочувствию он говорит, что готов, все нормально. Посмотрим, как будет. Несколько дней пропуска все равно могут сказаться. Плюс они играют два матча в неделю, тренировки сейчас были нетрудные, они ему легко дались», — сказал Черышев «СЭ».

Сегодня, 19 января, «Валенсия» проведет домашний матч 21-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Начало встречи — в 23.30 по московскому времени.

В текущем сезоне Черышев провел 13 матчей за «Валенсию», забил один гол и сделал две результативные передачи.