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Сегодня, 16:37

Куртуа пропустит матч Кубка Испании с «Эльче» из-за плохого самочувствия

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что голкипер Тибо Куртуа пропустит матч Кубка Испании против «Эльче», информирует Mundo Deportivo.

Игрок испытывает определенное недомогание, и в клубе решили предоставить ему отдых.

В отсутствие бельгийца место в воротах «сливочных» может занять украинский вратарь Андрей Лунин.

Матч «Эльче» — «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании состоится в четверг, 20 января.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
ФК Реал
ФК Эльче
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 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
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 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
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 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
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Сельта – Осасуна
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Валенсия – Севилья
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20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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