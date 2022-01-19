Куртуа пропустит матч Кубка Испании с «Эльче» из-за плохого самочувствия

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что голкипер Тибо Куртуа пропустит матч Кубка Испании против «Эльче», информирует Mundo Deportivo.

Игрок испытывает определенное недомогание, и в клубе решили предоставить ему отдых.

В отсутствие бельгийца место в воротах «сливочных» может занять украинский вратарь Андрей Лунин.

Матч «Эльче» — «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании состоится в четверг, 20 января.