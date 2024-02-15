Алдонин уверен, что Захарян сможет закрепиться в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин оценил адаптацию полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в испанском клубе.

«Арсен постепенно адаптируется в команде и, учитывая значимость вчерашнего матча, плей-офф Лиги чемпионов, считаю, что сейчас он на верном пути. Захарян имеет все шансы закрепиться в «Реал Сосьедад», в том числе через выходы на замену, чтобы в дальнейшем стать там ещё более полезным и ценным игроком», — приводит слова Алдонина RT.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо». Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

За команду из Сан-Себастьяна 20-летний хавбек сыграл 26 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей. Контракт российского футболиста с испанским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.