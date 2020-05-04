Хамес Родригес может заключить с «Реалом» новый контракт

Существует вероятность того, что полузащитник Хамес Родригес останется в «Реале». Колумбийский игрок может получить от главного тренера команды Зинедина Зидана шанс и заново попытаться проявить себя, утверждает Marca.

На планы «Реала» повлиял кризис из-за пандемии коронавируса, вследствие чего цены на трансферном рынке заметно снизятся. А на «Сантьяго Бернабеу» нет желания отпускать 28-летнего хавбека за сравнительно небольшие деньги.

На счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 32 миллиона евро.