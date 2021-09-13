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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал хет-трик Карима Бензема в матче «Реала» с «Сельтой»

09:07
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал игру нападающего «Реала» Карима Бензема в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Сельты» (5:2). Француз в этой встрече сделал хет-трик.

«Я вижу тебя», — подписал фото Бензема Хабиб в сторис Instagram.

Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

В матче «Реал» — «Сельта» также отличились Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга. У «Сельты» голами отметились Санти Мина и Франко Серви.

«Реал» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата. У «Сельты» 1 очко и 18-я позиция.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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