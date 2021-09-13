Бензема: «Камавинга молод, он многое принесет «Реалу»

Форвард «Реала» Карим Бензема подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (5:2).

«Это был особенный вечер для нас из-за атмосферы с болельщиками. Первый тайм получился немного странным, потому что мы должны были адаптироваться к игре с фанатами. Во втором тайме мы сделали то, что хотели, чтобы добиться победы. Думаю, нам нужно больше работать в защите, чтобы не пропускать. Мы собираемся побеждать, забивая много мячей, при этом не забывая о защите.

Винисиус — феномен. Он молод, и мне очень нравится играть с ним. Он показал, что всегда может играть на команду. Камавинга молод, и он многое нам принесет», — приводит слова Бензема официальный сайт клуба.

«Реал» набрал десять очков и вышел на первое место. У «Сельты» одно очко и 18-я позиция.