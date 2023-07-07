Источник: Бонгонда в понедельник пройдет медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак»
Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда в ближайшее время должен завершить свой трансфер в «Спартак», сообщает журналист Саша Тавольери.
По информации источника, 8 июля Бонгонда вылетит в Россию. На понедельник у него назначено медицинское обследование, после которого трансфер должен быть завершен.
2 июля сообщалось, что красно-белые заплатят за 27-летнего конголезца бельгийского происхождения 10 миллионов евро.
Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.
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|0
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12
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
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|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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