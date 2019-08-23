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Гвардьола будет консультировать дубль «Реал Сосьедада»

14:02
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Экс-полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо готовится к дебюту на тренерском мостике. Нынешний тренер «Реал Сосьедад-Б» рассказал, кто будет консультировать его на первых порах.

— В течение 18-летней карьеры футболиста я поработал со множеством первоклассных тренеров. Я горжусь, что до сих пор поддерживаю контакты с Джоном Тошаком, Жозе Моуриньо и Пепом Гвардьолой. Последнего я считаю совершенно особенным специалистом, настоящим бриллиантом тренерской профессии.

Гвардьола по мере возможности будет консультировать меня, но в будущем мне бы хотелось выработать свою уникальную тренерскую философию, — заявил Хаби Алонсо в интервью Daily Mail.

Этим летом Хаби Алонсо стал главным тренером «Реал Сосьедад-Б». Уже в эту субботу в рамках 1 тура Сегунды Б его клуб встретится с «Бургосом».

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