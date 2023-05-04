Гути: «Не вернулся в «Барселону», если бы я был Месси»

Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Если бы я был Месси, я бы не вернулся в «Барселону». Там он уже всего добился. В данный момент это слишком большой вызов. Теперь, с ним или без него, но «Барса» не выиграет Лигу чемпионов», — приводит слова Гути El Chiringuito.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

35-летний нападающий выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.