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Гути: «Не вернулся в «Барселону», если бы я был Месси»

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Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Если бы я был Месси, я бы не вернулся в «Барселону». Там он уже всего добился. В данный момент это слишком большой вызов. Теперь, с ним или без него, но «Барса» не выиграет Лигу чемпионов», — приводит слова Гути El Chiringuito.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

35-летний нападающий выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Лионель Месси
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
8
 Жирона 32 12 8 12 50-45 44
9
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
10
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
11
 Севилья 32 11 8 13 38-47 41
12
 Мальорка 32 11 8 13 31-35 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
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2.05 20:30
Альмерия – Эльче
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2.05 20:30
Барселона – Осасуна
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3.05 20:30
Валенсия – Вильярреал
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3.05 23:00
Атлетико – Кадис
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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Микель Мерино

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Кадис

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Бетис

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