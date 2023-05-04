Куртуа считает, что фанаты должны больше уважать Винисиуса и «Реал»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что его команда не испытала проблем в первых двух раундах плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов. Мадридцы в полуфинале встретятся с «Манчестер Сити».

«Думаю, что теперь будет больше уважения в адрес Винисиуса Жуниора и «Реала» в целом. У нас совершенно не было проблем в матчах с «Челси» и «Ливерпулем», — цитирует Куртуа Madrid Xtra.

Полуфинальная игра команд состоится 9 мая. Начало — в 23.00 мск.