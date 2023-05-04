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Сегодня, 15:25

Куртуа считает, что фанаты должны больше уважать Винисиуса и «Реал»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что его команда не испытала проблем в первых двух раундах плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов. Мадридцы в полуфинале встретятся с «Манчестер Сити».

«Думаю, что теперь будет больше уважения в адрес Винисиуса Жуниора и «Реала» в целом. У нас совершенно не было проблем в матчах с «Челси» и «Ливерпулем», — цитирует Куртуа Madrid Xtra.

Полуфинальная игра команд состоится 9 мая. Начало — в 23.00 мск.

Тибо Куртуа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
8
 Жирона 32 12 8 12 50-45 44
9
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
10
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
11
 Севилья 32 11 8 13 38-47 41
12
 Мальорка 32 11 8 13 31-35 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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Альмерия – Эльче
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2.05 20:30
Барселона – Осасуна
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Р. Сосьедад – Реал
 2 : 0
3.05 20:30
Валенсия – Вильярреал
 1 : 1
3.05 23:00
Атлетико – Кадис
 5 : 1
3.05 23:00
Хетафе – Сельта
 1 : 0
4.05 20:30
Жирона – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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