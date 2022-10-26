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Мигель Гутьеррес: «Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале»

Алина Савинова
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Защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес рассказал, что для него значит предстоящий матч 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом», за который он раньше выступал.

«Это очень особенный матч. Я провел в «Реале» одиннадцать лет, почти с тех пор, как начал играть, и у меня остались прекрасные воспоминания. Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале». Без сомнения, это особенное удовольствие — играть на стадионе, который, если и не самый лучший, то уже на пути к тому, чтобы им стать», — приводит Marca слова Гутьерреса.

«Реал» примет на своем стадионе «Жирону» 30 октября.

Испанский футболист перешел из «Реала» в «Жирону» летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за новый клуб и отличился двумя результативными передачами.

Источник: https://www.marca.com/futbol/girona/2022/10/26/63592b72e2704e119a8b456e.html

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
ФК Жирона
ФК Реал
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 - : -
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 - : -
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
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 - : -
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
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Бетис

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П
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Барселона

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