Мигель Гутьеррес: «Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале»

Защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес рассказал, что для него значит предстоящий матч 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом», за который он раньше выступал.

«Это очень особенный матч. Я провел в «Реале» одиннадцать лет, почти с тех пор, как начал играть, и у меня остались прекрасные воспоминания. Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале». Без сомнения, это особенное удовольствие — играть на стадионе, который, если и не самый лучший, то уже на пути к тому, чтобы им стать», — приводит Marca слова Гутьерреса.

«Реал» примет на своем стадионе «Жирону» 30 октября.

Испанский футболист перешел из «Реала» в «Жирону» летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за новый клуб и отличился двумя результативными передачами.