Тебас презвал наказать «ПСЖ» за финансовое легкомыслие

Президент ли лиги Хавьер Тебас обвинил «Пари Сен-Жермен» в финансовом легкомыслии и призвал УЕФА немедленно наказать французский клуб.

«10 миллионов евро для «ПСЖ» и президента клуба — это чашка кофе. Парижане нарушают экосистему футбола. За последние шесть или семь сезонов «ПСЖ» понес убытки в размере одного миллиарда евро. Как другие клубы могут с этим конкурировать? Французский клуб должен быть наказан за финансовое легкомыслие. Необходимо немедленно применить санкции к «ПСЖ». Было известно, что за то, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», руководству клуба придется дорого заплатить. Но, зная Аль-Хелаифи, могу сказать, что просочившиеся в прессу цифры слишком малы. «ПСЖ» готов на все ради достижения своих целей. Если Мбаппе запросил бы еще 200 миллионов евро, они бы дали ему эти деньги», — приводит слова Тебаса L'Equipe.

УЕФА изменила правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентов доходов.