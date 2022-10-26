«Реал» готов предложить Асенсио новый контракт на три года с повышением зарплаты

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может подписать новый контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб рассматривает возможность продления контракта с 26-летним испанцем и готов предложить ему соглашение на три сезона с повышением зарплаты.

Однако такие условия не устраивают агента игрока Жорже Мендеша, который хочет получить для своего клиента более долгосрочный договор.

Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. Его трудовой договор со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Асенсио провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.