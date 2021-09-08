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Гризманн сменил прическу после перехода в «Атлетико»

19:06
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сменил прическу после перехода в «Атлетико».

30-летний футболист перед презентацией в мадридском клубе подстригся. В «Барселоне» он выступал с длинными волосами, теперь — у него короткая стрижка.

«Атлетико» оформил переход нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» за минуту до закрытия летнего трансферного окна. Мадридский клуб взял Гризманна в аренду на один сезон с обязательством выкупа. При этом аренда может быть продлена еще на год.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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