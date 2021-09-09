Ансу Фати пропустит матчи против «Баварии» и «Атлетико»
06:06
Новый 10-й номер «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайшие матчи команды. Как сообщает AS, возвращение 18-летнего испанца после травмы откладывается.
В ноябре 2020 года нападающий выбыл на длительный срок из-за травмы колена и до сих пор прожолжает курс реабилитации. Ожидается, что вернуться на поле он сможет после следующего международного перерыва.
Таким образом, Фати пропустит матчи против «Баварии», «Гранады», «Кадиса», «Леванте», «Бенфики» и «Атлетико». Однако в клубе не намерены форсировать возвращение игрока.
Фати — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 10 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю