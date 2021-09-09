Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Ансу Фати пропустит матчи против «Баварии» и «Атлетико»

06:06
Ансу Фати. Фото Instagram
Ансу Фати. Фото Instagram
Теги:

Новый 10-й номер «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайшие матчи команды. Как сообщает AS, возвращение 18-летнего испанца после травмы откладывается.

Ансу Фати и&nbsp;Лионель Месси.Фати будет выступать за «Барселону» под номером 10, который ранее принадлежал Месси

В ноябре 2020 года нападающий выбыл на длительный срок из-за травмы колена и до сих пор прожолжает курс реабилитации. Ожидается, что вернуться на поле он сможет после следующего международного перерыва.

Таким образом, Фати пропустит матчи против «Баварии», «Гранады», «Кадиса», «Леванте», «Бенфики» и «Атлетико». Однако в клубе не намерены форсировать возвращение игрока.

Фати — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 10 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Виторган впервые рассказал о причинах развода с Собчак
Бывшие супруги не смогли поделить десятки замороженных трупов в Москве
Врач назвала опасность чрезмерного потребления омега-кислот
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры