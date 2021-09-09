Ансу Фати пропустит матчи против «Баварии» и «Атлетико»

Новый 10-й номер «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайшие матчи команды. Как сообщает AS, возвращение 18-летнего испанца после травмы откладывается.

В ноябре 2020 года нападающий выбыл на длительный срок из-за травмы колена и до сих пор прожолжает курс реабилитации. Ожидается, что вернуться на поле он сможет после следующего международного перерыва.

Таким образом, Фати пропустит матчи против «Баварии», «Гранады», «Кадиса», «Леванте», «Бенфики» и «Атлетико». Однако в клубе не намерены форсировать возвращение игрока.

Фати — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 10 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.