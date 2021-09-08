Камавинга во время презентации в качестве игрока «Реала» показал технику владения мячом
18:53
Полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга во время презентации показал технику владения мячом.
Сегодня, 8 августа, француз был представлен в качестве игрока мадридцев.
Ранее 18-летний футболист прокомментировал свой переход в «Реал». Француз перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа за 31 миллион евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 6 матчей за предыдущий клуб и не отличился результативными действиями.
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