Камавинга во время презентации в качестве игрока «Реала» показал технику владения мячом

Полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга во время презентации показал технику владения мячом.

Сегодня, 8 августа, француз был представлен в качестве игрока мадридцев.

Ранее 18-летний футболист прокомментировал свой переход в «Реал». Француз перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа за 31 миллион евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 6 матчей за предыдущий клуб и не отличился результативными действиями.