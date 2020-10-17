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«Гранада» с минимальным счетом одолела «Севилью»

16:05
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В матче 6-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала «Севилью». Хозяева одержали победу с минимальным счетом над соперником, который весь второй тайм провел в меньшинстве.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Гранада» — «Севилья» — 1:0 (0:0)

Гол: Эррера, 82.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте (Вальехо, 44), Санчес, Нева, Монторо (Вико, 75), Гоналон (Эррера, 59), Кенеди (Мачис, 60), Милья, Сольдадо (Суарес, 74), Пуэртас.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро (Акунья, 18), Гомес (Васкес, 85), Диегу Карлос, Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (де Йонг, 46), Фернандес (Окампос, 46), Эль-Хаддади (Эн-Несири, 70).

Предупреждения: Фернанду Режес, 10. Гоналон, 30. Фулькье, 40. Хоан Хордан, 45+3. Пуэртас, 71. Вико, 85. Васкес, 90+1.

Удаление: Хоан Хордан, 45+4.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

17 октября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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