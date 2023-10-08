«Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в матче ла лиги
«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса».
Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард гостей Айосе Перес. На 35-й минуте защитник «Бетиса» Эктор Бельерин забил в свои ворота.
На 90+4-й минуте форвард зелено-белых Виллиан Жозе получил красную карточку.
Клуб из Севильи набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд.
В другом матче «Сельта» дома сыграла вничью с «Хетафе» — 2:2. С 30-й минуте гости играли в меньшинстве после того, как красную карточку получил защитник Домингос Дуарте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-6
|24
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
4
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|20-8
|19
|
5
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
6
|Р. Сосьедад
|9
|4
|3
|2
|17-12
|15
|
7
|Бетис
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
9
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
10
|Лас-Пальмас
|9
|3
|2
|4
|6-8
|11
|
11
|Хетафе
|9
|2
|4
|3
|12-15
|10
|
12
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
13
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Вильярреал
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|
15
|Алавес
|9
|2
|2
|5
|7-13
|8
|
16
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
17
|Мальорка
|9
|1
|5
|3
|12-15
|8
|
18
|Сельта
|9
|1
|3
|5
|10-15
|6
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
|6.10
|22:00
|
Атлетик – Альмерия
|3 : 0
|7.10
|15:00
|
Кадис – Жирона
|0 : 1
|7.10
|17:15
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|7.10
|19:30
|
Мальорка – Валенсия
|1 : 1
|7.10
|22:00
|
Севилья – Р. Вальекано
|2 : 2
|8.10
|15:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|1 : 2
|8.10
|17:15
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|2 : 1
|8.10
|19:30
|
Алавес – Бетис
|1 : 1
|8.10
|19:30
|
Сельта – Хетафе
|2 : 2
|8.10
|22:00
|
Гранада – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|7
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3