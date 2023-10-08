«Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в матче ла лиги

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса».

Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард гостей Айосе Перес. На 35-й минуте защитник «Бетиса» Эктор Бельерин забил в свои ворота.

На 90+4-й минуте форвард зелено-белых Виллиан Жозе получил красную карточку.

Клуб из Севильи набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд.

В другом матче «Сельта» дома сыграла вничью с «Хетафе» — 2:2. С 30-й минуте гости играли в меньшинстве после того, как красную карточку получил защитник Домингос Дуарте.