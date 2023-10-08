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Сегодня, 19:13

Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» — 1:2.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» на выезде проиграл «Атлетико» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано».

Счет в игре открыл вингер хозяев Самуэль Лино Диас на 22-й минуте. Полузащитник гостей Микель Ойярсабаль сравнял на 73-й минуте. На 89-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.

«Реал Сосьедад» прервал трехматчевую подряд в ла лигу и занимает шестое место в турнирной таблице с 15 очками. «Атлетико» находится на четвертой строчке (19 очков).

Испания. Ла Лига. 9-й тур
08 окт, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Реал Сосьедад
Источник: Таблица ла лиги
Антуан Гризманн
Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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«Лас-Пальмас» обыграл «Вильярреал» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
8
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
12
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
16
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
17
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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7.10 15:00
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Ньигес Сауль

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Осасуна

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