Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал"

"Валенсия" обыграла "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании - 3:0. По голу в этой игре забили Муктар Диакаби, Денис Черышев и Родриго.

"Летучие мыши" набрали 29 очков и заниают седьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:0 (1:0)

Голы: Диакаби, 4 (1:0). Черышев, 51 (2:0). Родриго, 86 (3:0).

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Кокелен, Солер (Торрес, 77), Родриго, Черышев (Васс, 74), Мина (Ли Кан Ин, 84).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Касорла (Чиквуэзе, 60), Иборра, Тригерос, Пабло Форнальс (Морено, 64), Педраса (Бакка, 60), Токо-Экамби.

Предупреждения: Виктор Руис, 15. Иборра, 26. Хосе Гайя, 72. Марио Гаспар, 76.

Судья: дель Серро Гранде.

26 января. Валенсия. Стадион "Месталья".