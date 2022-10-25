Анчелотти: «Асенсио знает, чего мы от него хотим»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об истекающем контракте полузащитника Марко Асенсио.
«Асенсио знает, чего мы от него хотим. Думаю, во время зимней паузы клуб может обсудить с ним новый контракт. Марко проделывает отличную работу, хоть и не играет стабильно в основе», — приводит слова тренера Marca.
Ранее появилась информация, что полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть мадридский клуб.
В нынешнем сезоне Асенсио провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
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|
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|
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|1
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|28
|
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|7
|2
|2
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|
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|
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|
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|
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|
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|4
|2
|5
|11-15
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|
12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|
13
|Сельта
|11
|3
|2
|6
|12-21
|11
|
14
|Альмерия
|11
|3
|1
|7
|12-19
|10
|
15
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|
16
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|
17
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|
18
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|
19
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|
20
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
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|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|- : -
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|- : -
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|30.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|9
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
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