Анчелотти: «Асенсио знает, чего мы от него хотим»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об истекающем контракте полузащитника Марко Асенсио.

«Асенсио знает, чего мы от него хотим. Думаю, во время зимней паузы клуб может обсудить с ним новый контракт. Марко проделывает отличную работу, хоть и не играет стабильно в основе», — приводит слова тренера Marca.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Асенсио провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.