Хави: «Если «Барса» вылетит в Лигу Европы, мы будем биться за победу, как львы»

Хави рассказал о желании «Барселоны» бороться за победу в любом турнире

Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что в случае вылета из Лиги чемпионов в Лиге Европы команда будет бороться за победу.

«Хотим продолжить играть в Лиге чемпионов, но, если этого не произойдет, мы будем биться за победу в Лиге Европы, как львы. Наш характер не станет слабее», — сказал тренер каталонцев.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).

У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.