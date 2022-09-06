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6 сентября, 21:24

Анчелотти о Модриче: «У него не было серьезных травм, поэтому он играет так хорошо в 36 лет»

Анчелотти объяснил, почему Модрич так хорошо играет в 36 лет
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе с полузащитником Лукой Модричем.

«Он по-прежнему является одним из лучших полузащитников. В течение карьеры у него не было серьезных травм, и это позволяет ему играть так хорошо в 36 лет. На этой неделе ему исполнится 37 лет, и у него будет большая вечеринка по случаю дня рождения. Я надеюсь, что меня пригласят (смеется). Он фантастический игрок, с отличным отношением к делу, отличными качествами», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В этом сезоне Модрич забил гол и отдал результативную передачу в четырех матчах ла лиги за «Реал». Он выступает за испанский клуб с 2012 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Источник: https://madriduniversal.com/carlo-ancelotti-talks-modric-world-cup-and-their-group-ahead-of-celtic-vs-real-madrid/

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 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
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