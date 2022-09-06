«Барселона» не начинала официальных переговоров с «Манчестер Сити» по Бернарду Силве
«Барселона» не делала предложений «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Бернарду Силвы, сообщает Marca.
За весь летний трансферный период «Ман Сити» не получил ни одного официального предложения по 28-летнему атакующему полузащитнику.
21 августа появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов подписать новый контракт с Силвой, чтобы сохранить его в составе.
Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.
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|0
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|12
|
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|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
5
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
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|9
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
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|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|
11
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|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|
14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
15
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|
19
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
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38 тур
|9.09
|22:00
|
Жирона – Вальядолид
|- : -
|10.09
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|10.09
|17:15
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|10.09
|19:30
|
Кадис – Барселона
|- : -
|10.09
|22:00
|
Реал – Мальорка
|- : -
|11.09
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|11.09
|17:15
|
Эльче – Атлетик
|- : -
|11.09
|19:30
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|11.09
|22:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|12.09
|22:00
|
Альмерия – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|3
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|3
|1
|1
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