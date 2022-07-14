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Анчелотти: «Новых трансферов у «Реала» не будет. У нас все и так в порядке»

Анчелотти заявил, что новых трансферов у «Реала» не будет
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о трансферных планах клуба. По его словам, новый трансферов ждать не стоит.

«С приходом Тчуамени и Рюдигера уровень команды вырастет, — приводит слова Анчелотти Managing Madrid. — Рюдигер — отличный центральный защитник, способный сыграть на разных позициях. Тчуамени тоже может выступать в полузащите в разных ролях. Орельен молод, но уже играет за сборную Франции«.

По словам тренера, конкуренция в команде является ключом к успеху.

«Конечно, Тчуамени и Рюдигеру потребуется какое-то время на адаптацию, но она должна пройти быстро, поскольку они очень хорошие игроки. Я могу сказать вам, что новых трансферов у «Реала» не будет. У нас все и так в порядке», — сказал он.

В прошедшем сезоне сливочные выиграли чемпионат Испании и Лиги чемпионов.

Источник: https://www.managingmadrid.com/2022/7/14/23218939/ancelotti-press-conference-soccer-champions-tour
Карло Анчелотти
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