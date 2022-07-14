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Сегодня, 23:12

Зарплата Дембеле в «Барселоне» по новому контракту почти не изменится

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле будет зарабатывать в каталонском клубе примерно столько же, сколько прежде, сообщает COPE.

По информации источника, фиксированная часть зарплаты 25-летнего француза стала ниже, чем по прошлому контракту, но паритет будет достигаться за счет бонусных выплат, добиться которых будет несложно.

В четверг, 14 июля, сине-гранатовые объявили о продлении соглашения с нападающим до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/partidazocope/status/1547642910178304000
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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