Зарплата Дембеле в «Барселоне» по новому контракту почти не изменится

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле будет зарабатывать в каталонском клубе примерно столько же, сколько прежде, сообщает COPE.

По информации источника, фиксированная часть зарплаты 25-летнего француза стала ниже, чем по прошлому контракту, но паритет будет достигаться за счет бонусных выплат, добиться которых будет несложно.

В четверг, 14 июля, сине-гранатовые объявили о продлении соглашения с нападающим до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.