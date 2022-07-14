Зарплата Дембеле в «Барселоне» по новому контракту почти не изменится
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле будет зарабатывать в каталонском клубе примерно столько же, сколько прежде, сообщает COPE.
По информации источника, фиксированная часть зарплаты 25-летнего француза стала ниже, чем по прошлому контракту, но паритет будет достигаться за счет бонусных выплат, добиться которых будет несложно.
В четверг, 14 июля, сине-гранатовые объявили о продлении соглашения с нападающим до 30 июня 2024 года.
В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
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|0
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|0
|
5
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|0
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|0
|0
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|0
|
6
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10
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
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|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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