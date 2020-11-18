Главный тренер «Кадиса» дисквалифицирован на четыре матча
22:28
Главный тренер «Кадиса» Альваро Сервера дисквалифицирован на четыре матча по итогам встречи с «Гранадой», сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
55-летний испанец высказал недовольство решением арбитров не назначать пенальти. Руководство клуба считает наказание тренера несправедливым и несоразмерным проступку.
«Кадис» после 9 матчей занимает шестое место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.
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