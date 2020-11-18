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Новости   //    Футбол   //    Испания

Главный тренер «Кадиса» дисквалифицирован на четыре матча

22:28

Главный тренер «Кадиса» Альваро Сервера дисквалифицирован на четыре матча по итогам встречи с «Гранадой», сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

55-летний испанец высказал недовольство решением арбитров не назначать пенальти. Руководство клуба считает наказание тренера несправедливым и несоразмерным проступку.

«Кадис» после 9 матчей занимает шестое место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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