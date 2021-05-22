Главный тренер «Барселоны» Куман поздравил «Атлетико» с чемпионством

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги сезона для клуба и поздравил «Атлетико» с чемпионством.

«Я поздравляю с чемпионством «Атлетико». Они были командой, которая лидировала в таблице дольше других. У них классно подобранный состав, и мы должны их поздравить.

Не думаю, что это был мой последний матч в «Барселоне». У меня есть действующий контракт. Я спокоен. Если руководство захочет что-то поменять, им нужно будет переговорить со мной.

Этот сезон был не лучшим, но и не был плохим. Вы не можете требовать двух титулов у команды, находящейся в перестройке», — цитирует Кумана Marca.

«Атлетико» в 38-м туре примеры обыграв «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место.

«Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Королевский клуб» перед последним туром отставал от «Атлетико» на 2 очка и сохранял шансы на чемпионство.

«Барселона» заняла третье место.